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Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...
Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları soyunma odası koridorunun girişinde yumruklaştı. İddialara göre, ilk maçtan sonra paylaşım yapan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın yanına giden Muslera, rakibine saygılı olmasını gerektiğini söyledikten sonra gerginlik yaşandı. Maçtan sonra hem Muslera hem Fatih Terim hem de gündem olan Gökhan Çıra açıklamalarda bulundu. Günün fotoğrafı ise sosyal medyada ortaya çıktı. İşte yıllar önce Gökhan Çıra ile Fernando Muslera...
17 Aralık 2019 Salı 23:55
Güncelleme: 17.12.2019 23:55
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray rövanş maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.
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Sakin geçen karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra ise kavga çıktı.
Tuzlaspor'un kazandığı karşılaşma sonrasında soyunma odasında paylaşım yapan Gökhan Çıra'nın yanına Fernando Muslera'nın gitmesiyle gerginlik yaşandı.
Ardından iki takım futbolcuları ve görevlileri arasında sert anlar yaşandı. Polisin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden yatıştırıldı.
FERNANDOMUSLERA: SAYGILI OLMASINI SÖYLEDİM
FernandoMuslera, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak kimseye vurmadığını ve GökhanÇıra'ya saygılı olması gerektiğini belirtti. Galatasaraylı file bekçisinin sözleri şöyle;