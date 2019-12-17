Gökhan Çıra'nın o fotoğrafı ortaya çıktı! Yıllar önce Muslera ile...

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip kupada tur atladığı maç sonrasında büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları soyunma odası koridorunun girişinde yumruklaştı. İddialara göre, ilk maçtan sonra paylaşım yapan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın yanına giden Muslera, rakibine saygılı olmasını gerektiğini söyledikten sonra gerginlik yaşandı. Maçtan sonra hem Muslera hem Fatih Terim hem de gündem olan Gökhan Çıra açıklamalarda bulundu. Günün fotoğrafı ise sosyal medyada ortaya çıktı. İşte yıllar önce Gökhan Çıra ile Fernando Muslera...

17 Aralık 2019 Salı 23:55 Güncelleme: 17.12.2019 23:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





