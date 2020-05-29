HaberlerGaleriGalatasaraylı yıldıza Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...
Galatasaraylı yıldıza Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Christian Luyindama'ya Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, yıldız ismi aynı zamanda yakın arkadaşı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den istediği öne sürüldü. İşte detaylar...
29 Mayıs 2020 Cuma 19:00
Güncelleme: 29.05.2020 19:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
LUYINDAMA İÇİN YENİ HABER
Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ANCELOTTI'NİN 1 NUMARASI
Afrika'da çıkan son haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti, yönetime verdiği defans transferi listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı.
İtalyan hocanın, stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını bildirdiği yazıldı.
15 MİLYON EURO
Everton yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Galatasaray'ın da 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakacağı kaydedildi.
ASTON VILLA VE WEST HAM DA TALİP
Fiziksel olarak öne çıktığı belirtilen Luyindama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken, sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi.