Galatasaraylı yıldıza Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaraylı yıldıza Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

Galatasaraylı yıldıza Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Christian Luyindama'ya Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton talip oldu. İngiliz ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, yıldız ismi aynı zamanda yakın arkadaşı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

29 Mayıs 2020 Cuma 19:00 Güncelleme: 29.05.2020 19:05
Galatasaraylı yıldız Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

LUYINDAMA İÇİN YENİ HABER

Galatasaray'da çapraz bağları yırtıldığı için Kasım ayından bu yana forma giyemeyen Christian Luyindama'nın sakatlığı, Avrupa'daki taliplerine engel olmadı. Kongolu oyuncu ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldız Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

ANCELOTTI'NİN 1 NUMARASI

Afrika'da çıkan son haberlere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Carlo Ancelotti, yönetime verdiği defans transferi listesinin ilk sırasına Luyindama'yı yazdı.

Galatasaraylı yıldız Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

İtalyan hocanın, stoper takviyesi için 26 yaşındaki oyuncunun kendilerine yeterli olacağını bildirdiği yazıldı.

Galatasaraylı yıldız Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

15 MİLYON EURO

Everton yöneticilerinin, önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve Galatasaray'ın da 15 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında oyuncusunu göndermeye sıcak bakacağı kaydedildi.

Galatasaraylı yıldız Ancelotti talip! Fatih Terim'den o ismi istedi...

ASTON VILLA VE WEST HAM DA TALİP

Fiziksel olarak öne çıktığı belirtilen Luyindama'nın peşinde Everton ile birlikte Aston Villa ve West Ham'ın da bulunduğu vurgulanırken, sakatlığını atlatarak son dönemde forma giyecek olmasının da önemli olduğu ifade edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA