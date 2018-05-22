Galatasaraylı oyuncu Rodrigues'ten transfer itirafı!
Tecrübeli yıldıza Başkan Mustafa Cengiz'in geçen hafta SABAH'a verdiği röportajda "Fatih Terim takımda tutmaya karar verirse ve Rodrigues de kalmak isterse, 50 milyon Euro verseler de satmam'' sözlerini hatırlattık. Rodrigues bir hayli keyiflendi, kahkaha attı, sonra da espriyi patlattı: "50 milyon Euro mu? O paraya o zaman Salah'ı alsınlar! Şaka yapıyorum tabii ki Salah çok değerli bir oyuncu. Ben burada mutluyum ve kalmak istiyorum.
Elbette hem benim hem de kulüp için iyi bir takımdan ciddi bir teklif gelirse oturur konuşuruz ve neler olacağına bakarız. Ama Galatasaray çok büyük bir kulüp ve buradan basit bir takıma gitmek istemem. G.Saray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak hayalim." (Bu sezon Liverpool'da 36 maçta 32 gol 10 asistle oynayıp fırtına gibi esen Mohamed Salah'ın piyasa değeri 250 milyon Euro...)
HASAN ŞAŞ İDOLÜM
Hasan Şaş daha iyi olmam için benimle sürekli konuştu. O da benim gibi sağ ayağını kullanıyor ve sol kanatta oynamayı seviyordu. Zamanlama konusunda beni hep uyardı, ne zaman pas atmam ne zaman şut çekmem gerektiği gibi... Fatih Terim ve ekibi beni tamamen olumlu anlamda değiştirdi. Hasan Şaş zaten benim küçükken idolümdü. Futbolculuğu dönemini çok iyi hatırlıyorum.
"O ADAMI UNUTUN"
Galatasaray sezona İgor Tudor'la başladığı için biz de Rodrigues'e Tudorlu dönemi sorduk, cevabı, "Sezonun ilk yarısında zaman zaman yedek kaldım. Şaşırdım ama hoca kararıydı. Kabul etmeniz gerek. O zaman da iyi oynuyordum ama demek ki bir şeyler eksikmiş" oldu. "Tudor'la PAOK'ta geçmişten kalan bir sorununuz mu vardı?" sorumuza ise cevap vermek istemeyip, "O adamı unutun!" demekle yetindi.
ARTIK HERSKE MUTLU
Fatıh Terim her şeyi değiştirdi. Geldikten sonra benimle yüz yüze konuştu. 'Senin gibi oyuncu yok bu takımda. Sen farklısın' dedi. Futbolda hocanızla bu tip diyaloglar kurabilmeniz çok önemli. Elbette kendime güveniyorum, kalitemi de biliyorum ama Fatih Terim'in bana olan güvenini hissedince tüm gücümle onun beklentilerine karşılık vermek istedim. Artık herkes mutlu. Herkes takımı için her şeyini verdi. Bizimle sürekli konuştu. Teknik-taktik açıdan da çok zeki olduğunu söyleyebilirim.
SNEİJDER'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER DUYMAK GÜZELDİ
Sneıjder'ın geçen sezon Galatasaray'da olması, transfer teklifini düşünmeden kabul etmemi sağladı. Sneijder ayrılsa da konuşmaya devam ettik. Hatta geçenlerde İstanbul'a geldiğinde görüştük, çay içtik. Bana "Çok şaşırdım! Çünkü bu sezonun en iyisi sensin'' dedi. Sneijder'den bunları duymak çok güzeldi.
ŞAMPİYONLUĞA AÇTIM
Karıyerımdekı en iyi sezonumu yaşadım. Başarıya açtım ve takım için her şeyimi verdim. Sonunda da kariyerimin ilk şampiyonluğunu elde ettim. Tanrı'ya şükürler olsun. Bugünler hayatımın en güzel günleri. Keyfini çıkarıyorum. Göztepe maçı hayatımın en duygusal günüydü ki zaten şampiyon olunca kendimi tutamadım ve ağladım.
RODRIGUES'TEN İNCİLER
Kendi pozisyonumdan bu sezon Türkiye'de en çok Trezeguet dikkatimi çekti. Oyun tarzını ve driplinglerini beğeniyorum. İyi bir sezon geçirdi.
Kız çocuğum var. Şimdi eşim ikinci çocuğumuza hamile ve erkek babası olacağım. İkinci çocuğum bana ve Galatasaray'a uğurlu geldi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı sokakta beni gördüklerinde fotoğraf çektiriyor. Saha içinde pozitif bir izlenim bırakırsan, dışarıda insanlar da sana pozitif davranıyor. Elbette fotoğraf sırasında pençe (Kartal) ya da elleriyle rakam (6) yapmak isteyenler oluyor, o zaman poz vermiyorum.
Gösteriş için alışveriş yapmam. Benim hayat felsefeme göre bir şeyleri satın alabilmek için çaba harcamalı, çok çalışmalı ve hak etmelisin.
Ben de normal insanlar gibi tabii ki internet için wifi kullanıyorum. Cebimden para çıkmıyor!
Hollanda'ya gittiğimde toplu taşıma kullanıyorum. Özellikle de otobüs...
Türkiye'de yaşamaktan mutluyum. Buraya gelmekten ve burada yaşamaktan hiç endişe etmedim. Zaten Hollanda'da Türk mahallesinde büyüdüm ve Türk insanının misafirperverliği ve sıcaklığını biliyordum.
Dizi izliyorum. En sevdiğim dizi La Casa De Papel. Profesör karakteri favorim. Bizim takımdan Fernando profesöre benziyor, saha içindeki beynimiz o.
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