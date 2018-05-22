Galatasaraylı oyuncu Rodrigues'ten transfer itirafı!

RODRIGUES'TEN İNCİLER

Kendi pozisyonumdan bu sezon Türkiye'de en çok Trezeguet dikkatimi çekti. Oyun tarzını ve driplinglerini beğeniyorum. İyi bir sezon geçirdi.

Kız çocuğum var. Şimdi eşim ikinci çocuğumuza hamile ve erkek babası olacağım. İkinci çocuğum bana ve Galatasaray'a uğurlu geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı sokakta beni gördüklerinde fotoğraf çektiriyor. Saha içinde pozitif bir izlenim bırakırsan, dışarıda insanlar da sana pozitif davranıyor. Elbette fotoğraf sırasında pençe (Kartal) ya da elleriyle rakam (6) yapmak isteyenler oluyor, o zaman poz vermiyorum.