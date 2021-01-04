GaleriGalatasarayGalatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye transfer teklifi yapacaklar! Dünyaca ünlü hoca istiyor
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye transfer teklifi yapacaklar! Dünyaca ünlü hoca istiyor
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sezon başında Olympiakos'tan kadroya dahil edilen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'ye talip çıktı. Yılbaşında yaşadığı kaza nedeniyle futbol camiasını yasa boğan Omar için yazılan haberde, dünyaca ünlü teknik direktörün Omar'ı transfer listesine aldığı ve sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
04 Ocak 2021 Pazartesi 09:37, Güncelleme 04.01.2021 09:55
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'ye transfer teklifi yapacaklar! Dünyaca ünlü hoca istiyor