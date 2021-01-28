Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar bir yandan takımdan gönderilecek isimler üzerine de yoğun mesai harcıyor. Cimbom'dan ilk ayrılacak isim ise Diagne... Senegalli golcü İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bormwich'in yolunu tutacak. Diagne'nin menajeri, yıldız futbolcunun ayrılık sebebini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi...
28 Ocak 2021 Perşembe 23:07, Güncelleme 28.01.2021 23:08