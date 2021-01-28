Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İlek, "West Bromwich Albion, ona sürekli oynama garantisi verdi. Aslında Galatasaray'da mutlu; ama orada daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için kabul etti.