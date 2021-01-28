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Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılılar bir yandan takımdan gönderilecek isimler üzerine de yoğun mesai harcıyor. Cimbom'dan ilk ayrılacak isim ise Diagne... Senegalli golcü İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bormwich'in yolunu tutacak. Diagne'nin menajeri, yıldız futbolcunun ayrılık sebebini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi...

Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor. sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçen Mbaye Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübü West Bromwich Albion'a imzayı atacak.

Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı. Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak.

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Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

MANEJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sezon başında Mbaye Diagne'ye Arap kulüplerinden teklif getiren futbolcu temsilcisi Fatih İlek, Sengalli oyuncuyla Webt Brom'a transferini konuştuğunu söyledi.

Galatasaraylı Diagne'nin menajeri ayrılık sebebini açıkladı!

OYNAMA GARANTİSİ VERİLDİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İlek, "West Bromwich Albion, ona sürekli oynama garantisi verdi. Aslında Galatasaray'da mutlu; ama orada daha fazla süre alabileceğini düşündüğü için kabul etti.

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