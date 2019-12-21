Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak rakibini İzmir'den eli boş gönderdi. Galatasaray bu mağlubiyetle, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin olduğu haftada zirve yolunda darbe aldı. Sarı-kırmızılı takımda performansıyle beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için flaş sözler kullanıldı. Falcao'ya bilerek pas atmadığı iddiası gündeme oturdu.
21 Aralık 2019 Cumartesi 22:13
Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Galatasaray, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçtan istediği sonucu alamadı.

Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Göztepe ise Bornova Stadyumu'ndaki son lig maçında taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye etti.

Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Jerome ve Halil Akbunar kaydederken, Galatasaray'ın golünü Gassama (K.K) attı.

Galatasaray'ın yıldızına flaş sözler! ''Falcao'ya bilerek top atmıyor...''

Bu sonuçla Göztepe puanını 23'e yükseltirken, Galatasaray 24 puanda kaldı.

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