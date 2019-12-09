Galatasaray'ın yıldızı Steven Nzonzi fena yakalandı

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi sosyetik güzelle fena yakalandı. Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçından sonra bir mekanda yemek yedi. Yemekten sonra özel bir araçta basın mensuplarına yakalanan ikili büyük panik yaşadı, 2018'de Fransa ile dünya şampiyonluğunu kazanan Nzonzi görüntülerin silinmesi için ricada bulundu. İşte o anlar...