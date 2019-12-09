Galatasaray'ın yıldızı Steven Nzonzi fena yakalandı
Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi sosyetik güzelle fena yakalandı. Cumartesi akşamı oynanan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçından sonra bir mekanda yemek yedi. Yemekten sonra özel bir araçta basın mensuplarına yakalanan ikili büyük panik yaşadı, 2018'de Fransa ile dünya şampiyonluğunu kazanan Nzonzi görüntülerin silinmesi için ricada bulundu. İşte o anlar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 13:00
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Sosyetik güzel ile yakalanan Nzonzi, yakalanınca fotoğrafların silinmesini istedi...
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Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan Roma'ya transfer olan Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, daha önce İtalyan golcü Mario Balotelli'nin de Instagram'dan takip ettiği Seda Parseker ile yakalandı.
İtalyanların yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin radarına girip Instagram'da takibe aldığı sosyetik güzel Seda Parseker'den ters köşe.
Parseker, önceki gece Galatasaraylı futbolcu Steven Nzonzi ile görüntülendi. Nzonzi ile Parseker, Galatasaray- Alanyaspor maçı sonrası birlikte bir restorana gitti.
İkili, çıkışta görüntülenince büyük panik yaşadı. Fransız futbolcu, görüntünün silinmesi için rica etti ama başarılı olamayınca morali bozuldu.