GaleriGalatasarayGalatasaray'ın transfer hedefi için Kovac'tan flaş karar! Kovuldu ve İstanbul'a...
Galatasaray'ın transfer hedefi için Kovac'tan flaş karar! Kovuldu ve İstanbul'a...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten Aslan'a müjde geldi. Fatih Terim'in uzun süredir istediği ve ara transferde kadroya dahil edilmesi adına talimat verdiği yıldız isim, hocasıyla bağlarını resmen kopardı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Aralık 2020 Pazartesi 12:30, Güncelleme 14.12.2020 12:43
Galatasaray'ın transfer hedefi için Kovac'tan flaş karar! Kovuldu ve İstanbul'a...