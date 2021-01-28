Galeri Galatasaray Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Fk ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, zorlu karşılaşma için şehre gitti. Sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer döneminin bitmesine bir kaç gün kala transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını Cimbom'un transfer listesinde olan yıldız futbolcu için yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Galatasaray transfer haberi...

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Süper Lig'in ilk yarısını Yeni Malatyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray ligin 22. haftasında Gaziantep Fk ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşma öncesi Gaziantep'e gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

LUYINDAMA SATIŞA HAZIR

Ara transferin bitmesine 4 gün kala Galatasaray'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...

Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti.

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