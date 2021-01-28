Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep Fk ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, zorlu karşılaşma için şehre gitti. Sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer döneminin bitmesine bir kaç gün kala transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan basını Cimbom'un transfer listesinde olan yıldız futbolcu için yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Galatasaray transfer haberi...
28 Ocak 2021 Perşembe 19:38, Güncelleme 28.01.2021 19:41
Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Milli yıldız...