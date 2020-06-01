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Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday
Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde sarı kırmızılı kulüpte gelecek ve gönderilecek oyuncuların listesi oluşturulmaya başlanıyor. Bu bağlamda yurt dışından birçok takımın talip olduğu bilinen Luyindama'nın istenilen rakama satılması halinde hedefte 3 ismin olduğu belirtildi. İşte o isimler ve transferin detayları...
1 Haziran 2020 Pazartesi 17:25
Güncelleme: 01.06.2020 17:25
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Galatasaray'da gözler 12 Haziran tarihinde başlayacak Süper Lig'e çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
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Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, oyuncusu Christian Luyindama'nın olası ayrılığı sonrasında yerine getirilecek isimleri hemen hemen belirledi.
Kongolu oyuncudan yüksek bir meblağ bekleyen Galatasaray, yerine gelecek ismin gecikmemesini istiyor.
Bu bağlamda Galatasaray listesini belirlerken, hedefte 3 ismin olduğu kaydedildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Serie A'ya gitmesi yüksek ihtimalde olan Luyindama yerine gündeme gelen isimler şu şekilde;