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Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde sarı kırmızılı kulüpte gelecek ve gönderilecek oyuncuların listesi oluşturulmaya başlanıyor. Bu bağlamda yurt dışından birçok takımın talip olduğu bilinen Luyindama'nın istenilen rakama satılması halinde hedefte 3 ismin olduğu belirtildi. İşte o isimler ve transferin detayları...

1 Haziran 2020 Pazartesi 17:25 Güncelleme: 01.06.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





