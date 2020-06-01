Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazandı... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde sarı kırmızılı kulüpte gelecek ve gönderilecek oyuncuların listesi oluşturulmaya başlanıyor. Bu bağlamda yurt dışından birçok takımın talip olduğu bilinen Luyindama'nın istenilen rakama satılması halinde hedefte 3 ismin olduğu belirtildi. İşte o isimler ve transferin detayları...
1 Haziran 2020 Pazartesi 17:25 Güncelleme: 01.06.2020 17:25
Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Galatasaray'da gözler 12 Haziran tarihinde başlayacak Süper Lig'e çevrilirken, diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, oyuncusu Christian Luyindama'nın olası ayrılığı sonrasında yerine getirilecek isimleri hemen hemen belirledi.

Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Kongolu oyuncudan yüksek bir meblağ bekleyen Galatasaray, yerine gelecek ismin gecikmemesini istiyor.

Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Bu bağlamda Galatasaray listesini belirlerken, hedefte 3 ismin olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın savunma listesi belli oldu! Luyindama giderse 3 aday

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Serie A'ya gitmesi yüksek ihtimalde olan Luyindama yerine gündeme gelen isimler şu şekilde;

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