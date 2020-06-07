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Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...
Corona virüsü salgını nedeniyle futbolda yaşanan mali krizi en az hasarla atlatmak isteyen Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gelecek sezonda birçok isimle yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelir hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 06:43
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Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarını hız kesmeden sürdüren teknik direktör Fatih Terim Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor.
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Sezon başında kiralık olarak gönderilen ve sezon sonunda geri dönecek olan Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Brezilyalı Maicon da elden çıkartılacak.
Porto'da forma giyen ve Paris-Saint Germain'e transfer olması beklenen Alex Telles'den de satışı esnasında yapılan %10'luk kâr payı anlaşması gereği gelir elde edilecek...
Takvim'in haberine göre; Corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden sarı-kırmızılı yöenetim, maaş yükünden kurtulmak için gelen teklifleri hemen değerlendirecek.
Sarı-kırmızılı yönetimi Mbaye Diagne, Ryan Babel, Maicon, Younes Belhanda, Feghouli ve Alex Telles olmak üzere 6 oyuncununsatışından 30 milyonEuro bekliyor.