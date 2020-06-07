Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolda yaşanan mali krizi en az hasarla atlatmak isteyen Galatasaray'da büyük operasyon başlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda gelecek sezonda birçok isimle yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir gelir hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

7 Haziran 2020 Pazar 06:43
Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...

Galatasaray'da gelecek sezon planlamalarını hız kesmeden sürdüren teknik direktör Fatih Terim Feghouli ve Belhanda'yı gelecek yıl takımda düşünmüyor.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...

Sezon başında kiralık olarak gönderilen ve sezon sonunda geri dönecek olan Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Brezilyalı Maicon da elden çıkartılacak.

Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...

Porto'da forma giyen ve Paris-Saint Germain'e transfer olması beklenen Alex Telles'den de satışı esnasında yapılan %10'luk kâr payı anlaşması gereği gelir elde edilecek...

Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...

Takvim'in haberine göre; Corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden sarı-kırmızılı yöenetim, maaş yükünden kurtulmak için gelen teklifleri hemen değerlendirecek.

Galatasaray'ın kasası dolacak! 30 milyon Euro'luk plan...

Sarı-kırmızılı yönetimi Mbaye Diagne, Ryan Babel, Maicon, Younes Belhanda, Feghouli ve Alex Telles olmak üzere 6 oyuncunun satışından 30 milyon Euro bekliyor.

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