Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

Galatasaray'ın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından transfer döneminin son günlerine Emiliano Sala'ya teklif götürmüş ama bu teklif Fransızlar tarafından kabul görmemişti. Arjantinli golcü bu yıl Fransa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiriyor.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 02:09:52
Güncelleme: 02:10:00
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Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinli golcüyü takımda tutmak istediği için sarı-kırmızılıları teklifini reddetti.
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Yıldız golcü de transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Sala yaptığı açıklamada, "Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti.
Teknik direktörümüz Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim.