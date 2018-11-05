Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala... - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'ın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

    Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in ayrılışının ardından transfer döneminin son günlerine Emiliano Sala'ya teklif götürmüş ama bu teklif Fransızlar tarafından kabul görmemişti. Arjantinli golcü bu yıl Fransa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiriyor.

    5 Kasım 2018 Pazartesi, 02:09:52 Güncelleme: 02:10:00
    Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinli golcüyü takımda tutmak istediği için sarı-kırmızılıları teklifini reddetti.

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    Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

    Yıldız golcü de transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

    Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

    Sala yaptığı açıklamada, "Kulübümün Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.

    Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

    Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti.

    Galatasarayın kaçırdığı balık büyük oldu! Emiliano Sala...

    Teknik direktörümüz Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim.

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