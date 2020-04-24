Kariyerim boyunca çok iyi oyuncularla birlikte oynadım. Sneijder ve Drogba'nın ne kadar büyük oyuncu olduklarını idmanda bile anlıyorsunuz, hemen kendilerini belli ediyorlar. Türklerden Selçuk ve Burak ağabey var. Eskişehirspor'da Kamara ve Tello ile oynadım. Kendi mevkiimden de Dede var, eski Dortmund'lu, Eskişehir'de birlikteydik.