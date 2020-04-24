Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! "Adım çıktı bir kere..."
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı, sarı-kırmızılı takımdaki dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o röportaj...
"PODOLSKI OYNUYOR DİYE SEVİNİYORLARDI..."
Antalyaspor ile 8 hafta mağlup olmadık, tam rüzgarı arkamıza almıştık ama Corona virüsü yüzünden futbol da durdu hayat da... Podolski inanılmaz bir oyuncu. Kalite tesadüf değildir ve kalite ölmez. Sivasspor maçı öncesi rakipten birkaç arkadaşla sohbet ettik, Podolski oynuyor diye seviniyorlardı, ağır olduğunu düşünüyorlardı. Ama Podolski çok üst düzey bir oyuncu. Sivas maçında müthiş oynadı.
"GALATASARAY'DA ADIM ÇIKTI BİR KERE"
Galatasaray'da bir sene kaldım, sanırım 22 maç oynadım. Geriye dönüp baktığımda doğru zaman değildi diye düşünüyorum. Tribünde bir kere adınız çıktığı zaman ne yapsanız olmuyor... Kadro dışı kalmak benim yapıma ters. Ben her zaman oynamak isterim. Bazen ayrılmak da gerekiyor.
Kariyerim boyunca çok iyi oyuncularla birlikte oynadım. Sneijder ve Drogba'nın ne kadar büyük oyuncu olduklarını idmanda bile anlıyorsunuz, hemen kendilerini belli ediyorlar. Türklerden Selçuk ve Burak ağabey var. Eskişehirspor'da Kamara ve Tello ile oynadım. Kendi mevkiimden de Dede var, eski Dortmund'lu, Eskişehir'de birlikteydik.