Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! 'Adım çıktı bir kere...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
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Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! "Adım çıktı bir kere..."

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Veysel Sarı, sarı-kırmızılı takımdaki dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o röportaj...

24 Nisan 2020 Cuma 09:45 Güncelleme: 24.04.2020 09:45
Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! Adım çıktı bir kere...

Fraport TAV Antalyaspor'un sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışta (4 galibiyet-4 beraberlik) önemli rol oynayan Veysel Sarı, lige verilen ara öncesinde 16 Mart'ta Sivasspor'u yıkan golü attı ve o günden sonra hem Türkiye'de hem dünyada futbol durdu.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! Adım çıktı bir kere...

Karantina sürecinde eşi ve minik kızıyla evinden çıkmayan Veysel, Galatasaray deneyiminden Antalyaspor tercihine, kadar birçok konuda Sabah'a açıklamalarda bulundu. İşte Veysel Sarı'nın sözlerinden öne çıkanlar:

Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! Adım çıktı bir kere...

"PODOLSKI OYNUYOR DİYE SEVİNİYORLARDI..."

Antalyaspor ile 8 hafta mağlup olmadık, tam rüzgarı arkamıza almıştık ama Corona virüsü yüzünden futbol da durdu hayat da... Podolski inanılmaz bir oyuncu. Kalite tesadüf değildir ve kalite ölmez. Sivasspor maçı öncesi rakipten birkaç arkadaşla sohbet ettik, Podolski oynuyor diye seviniyorlardı, ağır olduğunu düşünüyorlardı. Ama Podolski çok üst düzey bir oyuncu. Sivas maçında müthiş oynadı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! Adım çıktı bir kere...

"GALATASARAY'DA ADIM ÇIKTI BİR KERE"

Galatasaray'da bir sene kaldım, sanırım 22 maç oynadım. Geriye dönüp baktığımda doğru zaman değildi diye düşünüyorum. Tribünde bir kere adınız çıktığı zaman ne yapsanız olmuyor... Kadro dışı kalmak benim yapıma ters. Ben her zaman oynamak isterim. Bazen ayrılmak da gerekiyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu sitem etti! Adım çıktı bir kere...

Kariyerim boyunca çok iyi oyuncularla birlikte oynadım. Sneijder ve Drogba'nın ne kadar büyük oyuncu olduklarını idmanda bile anlıyorsunuz, hemen kendilerini belli ediyorlar. Türklerden Selçuk ve Burak ağabey var. Eskişehirspor'da Kamara ve Tello ile oynadım. Kendi mevkiimden de Dede var, eski Dortmund'lu, Eskişehir'de birlikteydik.

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