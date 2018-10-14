Galatasarayı PSG yaktı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'ı PSG yaktı!
Daha önce TFF için çalışan Avukat Kapulluoğlu'na güvenen G.Saray yönetimi, UEFA ile yapılan anlaşmanın bozulmayacağına inanıyor.
14 Ekim 2018 Pazar, 10:07:15
Güncelleme: 10:07:32
UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu karara itiraz eden Galatasaray yarın CAS'a başvuracak ve Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek.
Sarı kırmızılı kulübü CAS sürecinde yeni anlaştığı avukat Kemal Kapulluoğlu'nun temsil edeceği öğrenildi.
ANLAŞMA NEDENİYLE FORVET ALMADIK
Daha önce TFF için çalışmış olan Kapulluoğlu'na güvenen Galatasaray cephesi, "UEFA transfere sınırsız para harcayan PSG'ye yaptırımda bulunmak istiyor.
PSG'yi tekrar inceleme karar verdiler ve bizi de PSG yüzünden tekrar inceleme sürecine dahil ettiler.
Yazın 4 yıllık anlaşma imzaladık. Transferde bu anlaşmaya uymak için forvet almadık. Anlaşma bozulmayacak'' görüşünü paylaştı.
(Sabah)