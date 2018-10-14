Galatasarayı PSG yaktı! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray'ı PSG yaktı!

    Daha önce TFF için çalışan Avukat Kapulluoğlu'na güvenen G.Saray yönetimi, UEFA ile yapılan anlaşmanın bozulmayacağına inanıyor.

    14 Ekim 2018 Pazar, 10:07:15 Güncelleme: 10:07:32
    Galatasarayı PSG yaktı!

    UEFA, Galatasaray ile yapılan FFP anlaşmasını geçen hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri gönderdi ve uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine karar verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayı PSG yaktı!

    Bu karara itiraz eden Galatasaray yarın CAS'a başvuracak ve Başkan Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek.

    Galatasarayı PSG yaktı!

    Sarı kırmızılı kulübü CAS sürecinde yeni anlaştığı avukat Kemal Kapulluoğlu'nun temsil edeceği öğrenildi.

    Galatasarayı PSG yaktı!

    ANLAŞMA NEDENİYLE FORVET ALMADIK

    Daha önce TFF için çalışmış olan Kapulluoğlu'na güvenen Galatasaray cephesi, "UEFA transfere sınırsız para harcayan PSG'ye yaptırımda bulunmak istiyor.

    Galatasarayı PSG yaktı!

    PSG'yi tekrar inceleme karar verdiler ve bizi de PSG yüzünden tekrar inceleme sürecine dahil ettiler.

    Galatasarayı PSG yaktı!

    Yazın 4 yıllık anlaşma imzaladık. Transferde bu anlaşmaya uymak için forvet almadık. Anlaşma bozulmayacak'' görüşünü paylaştı.

    (Sabah)

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN