Galatasarayı çileden çıkartan hakem kararları!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek gibi hakemleri düdüğünü asmaya davet ettikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nu tüm kurulları ile birlikte istifa etmeye çağırdı. İşte Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki gerilimi bugünlere taşıyan hakem hataları.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 22:04:47
Güncelleme: 07:51:46
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2017-2018 SEZONU
6. HAFTA | Fırat Aydınus, iki ayrı pozisyonda Bursasporlu Agu ve Behich'in topa elle müdahalesine 'devam' kararı verdi.
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7. HAFTA | Alper Ulusoy, Karabüksporlu Yatabare'nin kendisini yere bıraktığı pozisyona 'penaltı' dedi.
8.HAFTA |Özgür Yankaya, Konyalı Filipovic'in Gomis'e ceza sahası içinde yaptığı faule 'devam' dedi.
9. HAFTA | Cüneyt Çakır, F.Bahçe ile golsüz biten maçta Hasan Ali'nin topa elle müdahelesinde penaltıyı çalmadı.
10. HAFTA |Halis Özkahya, Fernando'ya yapılan sert faule kart çıkarmadı. Feghouli ve Ndiaye, tartışmalı şekilde atıldı.