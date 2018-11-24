Galatasarayı çileden çıkartan hakem kararları!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek gibi hakemleri düdüğünü asmaya davet ettikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nu tüm kurulları ile birlikte istifa etmeye çağırdı. İşte Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile arasındaki gerilimi bugünlere taşıyan hakem hataları.