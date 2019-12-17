Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

Bu sezon 3 kulvarda da istediği gibi bir görüntü çizemeyen son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını bir süredir hızlı bir şekilde yürütüyor. Yeni transferler Babel ve Emre Mor'dan beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılı kulüp Henry Onyekuru'ya büyük ilgi gösterirken, gelen resmi açıklama sonrası Cimbom'da rota Portekizli yıldıza döndü...
17 Aralık 2019 Salı 19:43 Güncelleme: 17.12.2019 19:43
Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray'da bu sezon işler yolunda gitmiyor.

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Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

3 kulvarda da başarısız bir görüntü çizen sarı-kırmızılı ekipte son ligde alınan 2-2'lik Ankaragücü beraberliği sonrası ipler gerildi.

Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

Son 10 dakikasına 2-0 önde girdiği karşılaşmada 1 puanla yetinen Cimbom'da yavaş yavaş gidecek isimler belli olurken, transferde de gaza basıldı.

Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

Babel ve Emre Mor'un pek bir verim sağlayamaması üzerine Fatih Terim, dikine gidebilen bir kanat oyuncusu istediğini yönetime belirtmişti.

Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

Terim'in isteği üzerine birçok isimle iletişime geçen yönetim, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Henry Onyekuru için çalışmalara başlamıştı.

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