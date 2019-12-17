Galatasaray'dan ters köşe! Onyekuru derken...

Bu sezon 3 kulvarda da istediği gibi bir görüntü çizemeyen son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını bir süredir hızlı bir şekilde yürütüyor. Yeni transferler Babel ve Emre Mor'dan beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılı kulüp Henry Onyekuru'ya büyük ilgi gösterirken, gelen resmi açıklama sonrası Cimbom'da rota Portekizli yıldıza döndü...

17 Aralık 2019 Salı 19:43 Güncelleme: 17.12.2019 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





