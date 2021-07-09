Galeri Galatasaray Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada

Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada

Galaatsaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına devam etti. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ve taraftarlarıyla beraber antrenman yaparken, yeni transfer Barış Alper Yılmaz da çalışmada yer aldı. İşte o kareler... | GS haberleri

Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada

Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV Eindhoven maçının hazırlıkların 9 Temmuz Cuma günü devam etti.

Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada

Taraftara açık olan antrenmanda yeni transfer Barış Alper Yılmaz da yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada

İşte Galatasaray'ın idmanından özel kareler...

Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada
Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada
SON DAKİKA