GaleriGalatasarayGalatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada
Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada
Galaatsaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV Eindhoven maçının hazırlıklarına devam etti. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ve taraftarlarıyla beraber antrenman yaparken, yeni transfer Barış Alper Yılmaz da çalışmada yer aldı. İşte o kareler... | GS haberleri
Giriş Tarihi: 09.07.2021 19:54 , Güncelleme Tarihi: 09.07.2021 20:01
Galatasaray'dan taraftarlı antrenman! Yeni transfer Barış Alper Yılmaz ilk kez sahada