Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve önümüzdeki sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'la ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Galatasaray'ın, Trabzonspor'un eski futbolcusunu gündeme aldığı iddia edildi.
14 Haziran 2019 Cuma 15:54 Güncelleme: 14.06.2019 15:54
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda takıma katkılar yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray, eski bir Trabzonsporluyu gündemine aldı.

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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

İşte detaylar...

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme gelen isimlerden biri de Stephane Mbia oldu.

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