Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Fransızlar duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve önümüzdeki sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'la ilgili Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Galatasaray'ın, Trabzonspor'un eski futbolcusunu gündeme aldığı iddia edildi.

14 Haziran 2019 Cuma 15:54 Güncelleme: 14.06.2019 15:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





