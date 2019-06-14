Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!
Belhanda ve Diagne'in satışından 25 milyon euro civarında gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan Welbeck'i kadrosuna katmak istiyor. Aslan ayrıca Fenerbahçe'ye tarihi bir transfer çalımı atmak için de düğmeye bastı...
14 Haziran 2019 Cuma 09:51
Güncelleme: 14.06.2019 09:51
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Sarı-Kırmızılılar transferde düğmeye bastı...
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Galatasaray, transfer hamleleri yapmak için Younes Belhanda ve Diagne'ye gelen tekliflerin resmileşmesini bekliyor.
Belhanda ve Diagne'nin satıştan 25 milyon euroluk bir rakam bekleyen Sarı-Kırmızılılar, üç yıldızı listeye aldı.
MENAJERİ iLE TEMASA GEÇİLDİ
Mbaye Diagne'yi de iyi bir teklif gelmesi halinde satacak olan Galatasaray'da forvet için sürpriz bir aday ortaya çıktı.
Senegalli forveti 15 milyon euro bonservisle satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den ayrılan Danny Welbeck'i listeye ekledi.