Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Belhanda ve Diagne'in satışından 25 milyon euro civarında gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan Welbeck'i kadrosuna katmak istiyor. Aslan ayrıca Fenerbahçe'ye tarihi bir transfer çalımı atmak için de düğmeye bastı...

14 Haziran 2019 Cuma 09:51 Güncelleme: 14.06.2019 09:51
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Sarı-Kırmızılılar transferde düğmeye bastı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Galatasaray, transfer hamleleri yapmak için Younes Belhanda ve Diagne'ye gelen tekliflerin resmileşmesini bekliyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Belhanda ve Diagne'nin satıştan 25 milyon euroluk bir rakam bekleyen Sarı-Kırmızılılar, üç yıldızı listeye aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

MENAJERİ iLE TEMASA GEÇİLDİ

Mbaye Diagne'yi de iyi bir teklif gelmesi halinde satacak olan Galatasaray'da forvet için sürpriz bir aday ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Senegalli forveti 15 milyon euro bonservisle satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den ayrılan Danny Welbeck'i listeye ekledi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN