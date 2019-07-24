Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazanan Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor. Yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine 3 yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere harekete geçti.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:13 Güncelleme: 24.07.2019 08:13
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak.

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Gelecek sezon hem ligde şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim harekete geçti.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Fatih Terim'in isteği üzerine transferleri bitirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim 3 futbolcu için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Transferlerin bir an önce kampa yetişmesini isteyen Fatih Terim, yeni sezonda geniş bir kadro ile başarının geleceğine inanıyor. İşte detaylar...

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