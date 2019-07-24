Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'ne 3 yıldız

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazanan Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar kadrosunu genişletmek istiyor. Yönetim Fatih Terim'in isteği üzerine 3 yıldız futbolcunun transferini bitirmek üzere harekete geçti.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:13
Güncelleme: 24.07.2019 08:13
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Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak.
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Gelecek sezon hem ligde şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim harekete geçti.
Fatih Terim'in isteği üzerine transferleri bitirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim 3 futbolcu için yoğun mesai harcıyor.
Transferlerin bir an önce kampa yetişmesini isteyen Fatih Terim, yeni sezonda geniş bir kadro ile başarının geleceğine inanıyor. İşte detaylar...