Galatasaray'dan Balotelli bombası! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Falcao'da çok ciddi mesafe kat eden Galatasaray yönetimi, gözünü bir diğer yıldız golcüye çevirdi. Sarı kırmızılılar yıldız golcünün menajeri ile Fransa'da bir görüşme yaptı. İşte flaş transfere dair tüm detay ve gelişmeler...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Sarı kırmızılılar yoğun geçen transfer döneminde şu sıralar Falcao transferini bitirmeye çalışıyor.

Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Galatasaray, transferdeki 1 numarası Radamel Falcao'ya çok yaklaşmışken işini sağlama alıyor.

Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcüde herhangi bir aksilik çıkması durumuna karşılık Mario Balotelli'yi 'yedek bomba' olarak kenarda tutuyor.

Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Marsilya ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İtalyan golcünün menajeri Mino Raiola ile ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN