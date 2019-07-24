Galatasaray'da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Falcao'da çok ciddi mesafe kat eden Galatasaray yönetimi, gözünü bir diğer yıldız golcüye çevirdi. Sarı kırmızılılar yıldız golcünün menajeri ile Fransa'da bir görüşme yaptı. İşte flaş transfere dair tüm detay ve gelişmeler...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılılar yoğun geçen transfer döneminde şu sıralar Falcao transferini bitirmeye çalışıyor.
Galatasaray, transferdeki 1 numarası Radamel Falcao'ya çok yaklaşmışken işini sağlama alıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcüde herhangi bir aksilik çıkması durumuna karşılık Mario Balotelli'yi 'yedek bomba' olarak kenarda tutuyor.
Marsilya ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İtalyan golcünün menajeri Mino Raiola ile ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.