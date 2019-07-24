Galatasaray'dan Balotelli bombası!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Falcao'da çok ciddi mesafe kat eden Galatasaray yönetimi, gözünü bir diğer yıldız golcüye çevirdi. Sarı kırmızılılar yıldız golcünün menajeri ile Fransa'da bir görüşme yaptı. İşte flaş transfere dair tüm detay ve gelişmeler...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





