Galatasaray'dan ortalığı sallayacak hamle! Fenerbahçe...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Daha önce bir çok kez transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe yeninden karşı karşıya. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla transfer politikası izleyen sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yıldız oyuncuya, "Başarılı olmak istiyorsan Galatasaray'a gel" çağrısı yaptı. İşte Süper Lig'i sallayacak hamle'nin tüm detayları ve gelişmeler.... | Son dakika Galatasaray haberleri
26 Haziran 2020 Cuma 06:38
Güncelleme: 26.06.2020 06:38
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Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalarına başlayan Cimbom, hamlelerini yapmaya başladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük yarış yeniden kızıştı. İki takım, geçen sezon Vedat Muriç'in transferi için karşı karşıya gelmiş, Çaykur Rize'nin de katkısıyla Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma gitmişti.
Fenerbahçe bu yıl da Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı saflarına çekmeyi başardı.