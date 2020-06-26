Galatasaray'dan ortalığı sallayacak hamle! Fenerbahçe...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Daha önce bir çok kez transferde karşı karşıya gelen ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe yeninden karşı karşıya. Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla transfer politikası izleyen sarı kırmızılılardan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yıldız oyuncuya, "Başarılı olmak istiyorsan Galatasaray'a gel" çağrısı yaptı. İşte Süper Lig'i sallayacak hamle'nin tüm detayları ve gelişmeler.... | Son dakika Galatasaray haberleri