Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcunun transferinden vazgeçmek üzere. İşte kararın nedeni...

3 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28 Güncelleme: 03.07.2019 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





