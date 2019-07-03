Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcunun transferinden vazgeçmek üzere. İşte kararın nedeni...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Güncelleme: 03.07.2019 14:55
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere...
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Sarı-Kırmızılılar şimdiye dek 5 transferi resmen duyurmuştu.
Galatasaray Adem Büyük, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener'i resmen kadrosuna kattı.
Aslan'da son olarak Yusuf Erdoğan'ın açıklanması bekleniyordu.
Yusuf Erdoğan, Bursaspor'dan parasını alamadığı gerekçesi ile sözleşme feshi için TFF'ye başvurmuştu.