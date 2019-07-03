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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcunun transferinden vazgeçmek üzere. İşte kararın nedeni...
3 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28 Güncelleme: 03.07.2019 14:55
Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir karara imza atmak üzere...

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Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Sarı-Kırmızılılar şimdiye dek 5 transferi resmen duyurmuştu.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Galatasaray Adem Büyük, Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener'i resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Aslan'da son olarak Yusuf Erdoğan'ın açıklanması bekleniyordu.

Galatasaray'dan flaş transfer kararı!

Yusuf Erdoğan, Bursaspor'dan parasını alamadığı gerekçesi ile sözleşme feshi için TFF'ye başvurmuştu.

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