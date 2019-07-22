Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki rekabet, yeşil sahalardan sosyal medyaya sıçradı. Vedat Muriç transferinde rakibine tarihi çalımlardan birini atan sarı-lacivertliler, Youtube'da da Galatasaray'ın hedefi olan bir milyon aboneye ilk ulaşan takım oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibinin Muriç ve Youtube zaferlerini gölgede bırakmak için harekete geçti...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37 Güncelleme: 22.07.2019 11:40
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savaşı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

İki dev adeta transfer savaşına ara vermiş ve bu durum sosyal medyaya taşınmıştı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Geçtiğimiz gün Youtube'da bir milyon aboneye ilk ulaşan takım olan Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu arenada da geride bıraktı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Youtube ve Muriç zaferlerini gölgede bırakmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Aslan, Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu için fiyat artırarak transferde öne geçti.

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