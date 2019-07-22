Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç ve Youtube misillemesi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasındaki rekabet, yeşil sahalardan sosyal medyaya sıçradı. Vedat Muriç transferinde rakibine tarihi çalımlardan birini atan sarı-lacivertliler, Youtube'da da Galatasaray'ın hedefi olan bir milyon aboneye ilk ulaşan takım oldu. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibinin Muriç ve Youtube zaferlerini gölgede bırakmak için harekete geçti...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:37 Güncelleme: 22.07.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





