Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao aşkı bitmek bilmiyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcü ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Falcao ,ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz gelme durumu söz konusu. İşte ayrıntılar...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36 Güncelleme: 22.07.2019 10:37
Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde büyük oynuyor.

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Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek sarı-kırmızılılar Radamel Falcao transferiyle bombayı patlatmak istiyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Diagne ve Mitroglou'nun performanslarından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, Falcao transferinin gerçekleşmesini istiyor.

Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Kolombiyalı golcü için girişimlerine başlayan sarı-kırmızılı kurmayların golcü isme 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilmişti.

Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Galatasaray'a Radamel Falcao transferinde müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

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