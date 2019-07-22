Galatasaray'a büyük müjde! Falcao bedava geliyor

Gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao aşkı bitmek bilmiyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar dünyaca ünlü golcü ile kadrosunu güçlendirmek istiyor. Cimbom'un kadrosuna katmak istediği Falcao ,ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz gelme durumu söz konusu. İşte ayrıntılar...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36 Güncelleme: 22.07.2019 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





