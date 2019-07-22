Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler şekillenmeye başladı. Tecrübeli teknik adam yeni transferlerin açıklanmasıyla beraber kadroda düşünmediği oyuncuların listesini yönetime verecek. İşte Terim'in kadroda düşünmediği 4 isim...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:40 Güncelleme: 22.07.2019 08:40
Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim transferlerin bir an önce kampa yetişmesi gerektiğini yönetime iletti.

Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

Yeni transferlerin takıma katılmasıyla beraber ise birçok isimle yollar ayrılacak.

Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

İşte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 4 isim...

Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti

Güneş'in haberine göre; Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou'nun biletini kesti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN