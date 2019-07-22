Fatih Terim yıldız futbolcuların biletlerini kesti
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimler şekillenmeye başladı. Tecrübeli teknik adam yeni transferlerin açıklanmasıyla beraber kadroda düşünmediği oyuncuların listesini yönetime verecek. İşte Terim'in kadroda düşünmediği 4 isim...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:40
Güncelleme: 22.07.2019 08:40
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Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim transferlerin bir an önce kampa yetişmesi gerektiğini yönetime iletti.
Yeni transferlerin takıma katılmasıyla beraber ise birçok isimle yollar ayrılacak.
İşte Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 4 isim...
Güneş'in haberine göre; Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou'nun biletini kesti.