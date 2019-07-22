Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir dünya starını daha listesine dahil etti. İşte transfere dair flaş gelişmeler ve detaylar...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11 Güncelleme: 22.07.2019 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





