Galatasaray'dan golcü atağı! Dünya starı geliyor...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir dünya starını daha listesine dahil etti. İşte transfere dair flaş gelişmeler ve detaylar...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:11
Güncelleme: 22.07.2019 07:11
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar transferde hız kesmiyor.
Forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in transfer listesinde en tepede olan Falcao'nun ardından bir dünya starının daha peşine düştü.
Mbaye Diagne'yi göndermeye hazırlanan ve forvet bölgesine flaş bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Falcao'nun ardından Sassuolo forması giyen Kevin Prince Boateng'i de listesine dahil etti.
Sarı-kırmızılı ekibin, Ganalı forveti kiralık olarak kadroya katmak istediği öğrenildi.