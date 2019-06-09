Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan ve geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Kadroda radikal değişiklikler yapması sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Vedat Muriç'in ardından transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Cimbom, sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için harekete geçti.
9 Haziran 2019 Pazar 11:17
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Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, Avrupa arenasında başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor ile prensip anlaşması sağladı.
Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Vedat Muriç ile de anlaşma sağlayan Galatasaray, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmak üzere...
Fatih Terim'in 2017'de takımın başına yeniden geçmesinin ardından büyük bir izleme ağı kurulurken özellikle kuzey ülkeleri taranıyordu.