Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan ve geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Kadroda radikal değişiklikler yapması sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile Vedat Muriç'in ardından transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Cimbom, sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için harekete geçti.

9 Haziran 2019 Pazar 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





