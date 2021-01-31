Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de zirvenin iddialı takımlarından Galatasaray, transferin son gününe yaklaşılırken çalışmalarını hızlandırdı. Mostafa Mohamed ile anlaşan İrfan Can Kahveci'ye de imza attırmak isteyen Aslan'ın önünde FFP engeli var. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Radamel Falcao ile ilgili flaş bir karar aldı....
31 Ocak 2021 Pazar 10:26, Güncelleme 31.01.2021 10:33
Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...