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Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de zirvenin iddialı takımlarından Galatasaray, transferin son gününe yaklaşılırken çalışmalarını hızlandırdı. Mostafa Mohamed ile anlaşan İrfan Can Kahveci'ye de imza attırmak isteyen Aslan'ın önünde FFP engeli var. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda Radamel Falcao ile ilgili flaş bir karar aldı....

Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Galatasaray'da hem TFF hem UEFA FFP limitinin önündeki en büyük engellerden biri olarak Kolombiyalı golcü Radamel Falcao bulunuyor.

Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Oynamadığı resmi maç sayısı, oynadığı resmi maç sayısını geçen Radamel Falcao için Galatasaray teklif bekliyor. Menajeri Jorge Mendes ile görüşen ve kulüp bulması istenen Radamel Falcao için Galatasaray'ın önünde farklı bir plan da bulunuyor.

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Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Galatasaray, Falcao için herhangi bir bonservis talep etmezken kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de, bunu doğrulamıştı. İspanya'da tedavi olan Falcao için Mbaye Diagne ve Ryan Babel formülü de önemli bir seçenek...

Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi Club Brugge'e kiralarken maaşını ödemeye devam etmiş ancak maaş bedeli tutarınca kiralama bedeli almıştı. Böylece FFP de eli rahatlayan Galatasaray, Diagne'nin maaşını da bilançosundan düşürmüştü.

Galatasaray'dan Falcao kararı! Transferin son günü...

Benzer bir formül Ryan Babel için de kullanılmıştı. Sezonun kalanında Ryan Babel 1.550 milyon euro maaş ödeme yapması gereken Galatasaray, bu maaşı kendisi vermeyi sürdürmüş ancak Ajax'tan bu ücreti kiralama bedeli olarak tahsil etmişti.

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