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Galatasaray'dan dev Nzonzi operasyonu! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor
Süper Lig'in 15'inci haftasında 10 kişi kalan Ankaragücü ile oynanan maçın son dakikalarında yediği 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında 2-0'ın rövanşını 4-0 golle kazanıp adını son 16'ya yazdırdı. Sezon sonunda hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu üzerinden 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isimler...
19 Aralık 2019 Perşembe 07:31
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Galatasaray ocak ayı transfer dönemi öncesinde gözünü kararttı.
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Sezon başında Falcao, Lemina, Nzonzi, Seri gibi süper yıldızları kadrosuna katan cimbom, istediği verimi alamamıştı...
Terim'in ilk 11'inde kesik yiyen ilk isim Seri'ydi. Fildişili yıldız, Fatih Terim'in gözüne batan ilk isim olmuş, formayı RyanDonk ile paylaşmıştı.
Gelişmelerin ardından Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Andone, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı...
Falcao'nun yaklaşık 70 gün süren sakatlığı ise Cimbom'u derinden etkilemişti.