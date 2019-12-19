Galatasaray'dan dev Nzonzi operasyonu! Roma'dan iki dünya yıldızı geliyor

Süper Lig'in 15'inci haftasında 10 kişi kalan Ankaragücü ile oynanan maçın son dakikalarında yediği 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında 2-0'ın rövanşını 4-0 golle kazanıp adını son 16'ya yazdırdı. Sezon sonunda hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu üzerinden 2 dünya yıldızını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız isimler...

19 Aralık 2019 Perşembe 07:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





