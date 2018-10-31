Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi!

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Galatasaray'dan derbi öncesi barbekü partisi!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip dev derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde barbekü partisinde buluştu.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 16:17:37
Güncelleme: 16:22:04
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da barbekü partisinde bir araya geldi.
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Bir süredir hastanede olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
Barbekü partisine teknik ekip ve futbolcuların aileleri de katıldı. Fulya Terim de Fatih Terim'e eşlik etti.
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi barbekü partisiyle moral depoladı.
Galatasaray Kulübü fotoğrafları nazarboncuklu emoji ile paylaştı.