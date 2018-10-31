Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'dan derbi öncesi barbekü partisi!

    Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcular ve teknik ekip dev derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde barbekü partisinde buluştu.

    31 Ekim 2018 Çarşamba, 16:17:37 Güncelleme: 16:22:04
    Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi!

    Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da barbekü partisinde bir araya geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi!

    Bir süredir hastanede olan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

    Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi!

    Barbekü partisine teknik ekip ve futbolcuların aileleri de katıldı. Fulya Terim de Fatih Terim'e eşlik etti.

    Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi!

    Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi barbekü partisiyle moral depoladı.

    Galatasaraydan derbi öncesi barbekü partisi!

    Galatasaray Kulübü fotoğrafları nazarboncuklu emoji ile paylaştı.

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