Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, sezon sonunda kulüplerine dönecek olan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı takımda tutabilmek girişimleri başlatmıştı. Lemina için Southampton ile kıran kırana bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekibe, flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:44
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mario Lemina'yı takımda tutabilmek için büyük bir seferberlik ilan edilmiş durumda.
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Sarı-kırmızılı ekipte kalmak isteyen Lemina, geçtiğimiz aylarda kulübü Southampton ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve resti çekmişti.
Gabonlu futbolcunun bu görüşmede,"İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a kolaylık sağlanmasını istediği öğrenilmişti.
Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması için Southamapton'la görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi.
Premier Lig ekibi, Lazio'dan 16 milyon euro'ya aldığı geçen sezon Celta Vigo'ya bu sezon ise Antwerp'e kiraladığı stoper Wesley Hoedt'i sarı-kırmızılılara önerdi.