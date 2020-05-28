Gabonlu futbolcunun bu görüşmede,"İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" ifadelerini kullanarak Galatasaray'a kolaylık sağlanmasını istediği öğrenilmişti.