Galatasaray'dan bir bomba daha! İmzayı atıyor...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı. Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcu ile de söz kesti. Genç oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
10 Haziran 2020 Çarşamba 06:37
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
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Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanı düşürmeye hazırlanırken bu durum sarı-kırmızılı takımı harekete geçirdi.