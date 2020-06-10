Galatasaray'dan bir bomba daha! İmzayı atıyor...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray, transferde gaza bastı. Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızlılar, sözleşmesi biten 24 yaşındaki futbolcu ile de söz kesti. Genç oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. İşte o isim ve flaş transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri