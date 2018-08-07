Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
7 Ağustos 2018 Salı, 01:31:54
Güncelleme: 01:31:59
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Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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Alınan yenilgi sonrasında oynanan futbolun ne lige ne de Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğine inanan Fatih Terim, acil olarak bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet alınması için tüm bağlantılarını devreye soktu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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Terim'in ilk hedefi ise Andre Silva... Portekizli için hem Milan hem de Gattuso'dan yardım talep etti.
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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GATTUSO ONAY VERDİ
Andre Silva'yı daha önce de ikna etmesi durumunda Terim'e yardım sözü veren Gattuso, Higuain'in gelmesinden sonra Portekizli oyuncuyu kiralık olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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Terim, şimdi Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan golcü oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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Galatasaray yönetimi ise bir süredir kiralamak için görüşmeler yaptığı Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva işini daha fazla uzatmak istemiyor.
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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Görüşmelerin hızlandırılacağı ve Milan ile kalan ufak tefek pürüzlerin de aciliyetle giderileceği ifade ediliyor.
Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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Andre Silva, 22 yaşında olmasına rağmen 26 kez Portekiz Milli Takım forması giydi.