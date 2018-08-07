Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu - Galeri - Fotomaç
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    7 Ağustos 2018 Salı, 01:31:54 Güncelleme: 01:31:59
    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    • 7
    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    Alınan yenilgi sonrasında oynanan futbolun ne lige ne de Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyeceğine inanan Fatih Terim, acil olarak bir stoper, bir 8 numara ve bir de forvet alınması için tüm bağlantılarını devreye soktu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    • 7
    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    Terim'in ilk hedefi ise Andre Silva... Portekizli için hem Milan hem de Gattuso'dan yardım talep etti.

    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    • 7
    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    GATTUSO ONAY VERDİ

    Andre Silva'yı daha önce de ikna etmesi durumunda Terim'e yardım sözü veren Gattuso, Higuain'in gelmesinden sonra Portekizli oyuncuyu kiralık olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.

    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    • 7
    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    Terim, şimdi Türkiye'de oynamaya sıcak bakmayan golcü oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    Galatasaray yönetimi ise bir süredir kiralamak için görüşmeler yaptığı Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva işini daha fazla uzatmak istemiyor.

    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    • 7
    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    Görüşmelerin hızlandırılacağı ve Milan ile kalan ufak tefek pürüzlerin de aciliyetle giderileceği ifade ediliyor.

    Galatasaray'dan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu
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    Galatasaraydan Andre Silva operasyonu! Terim bağlantılarını devreye soktu

    Andre Silva, 22 yaşında olmasına rağmen 26 kez Portekiz Milli Takım forması giydi.

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