Galatasaray'dan Ali Koç'a misilleme! '2 yıl ceza aldı'
Galatasaray Başkanı Fatih Terim ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Fatih Terim'i kastederek "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" demişti. Bu açıklamanın ardından Club Brugge mücadelesi sonrası konuşan Terim "Sicilin, micilin, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz. Değer bulursa herkes cevabını alacak. Her zamanki gibi" açıklamasını yapmıştı. Tüm bu olayların sonrasında ise Terim'in sicilini soran Koç'un daha önceki aldığı cezalar gündeme getirildi. İşte detaylar...
20 Eylül 2019 Cuma 06:36
Güncelleme: 20.09.2019 06:36
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Fatih Terim ve Ali Koç arasında sular durulmuyor.
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada Fatih Terim'i kastederek "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" demişti ve sözlerine devam etmişti.
Ali Koç "Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği yönetim kuruluna seçildik. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05'te atılmış o konuşuluyor."
"Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık hayatında nasıl bu kadar ceza alabiliyor asıl bunun konuşulması lazım."
"Futbolun içinde bu denli olan birinin sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir, bunu konuşalım. Ama 19.05'te atılan bir tweet daha çok konuşuluyor." şeklinde konuşmuştu.