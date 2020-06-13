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Galatasaray'dan 3 transfer atağı! Dünyaca ünlü yıldız...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Bir yandan Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu bağlamda 3 isme kancayı atan sarı kırmızılılar, yapacağı takviyeleri belirledi bile. Öte yandan Süper Lig devinin listesinde bir de dünyaca ünlü yıldız bulunuyor. İşte detaylar...

13 Haziran 2020 Cumartesi 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





