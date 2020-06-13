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Galatasaray'dan 3 transfer atağı! Dünyaca ünlü yıldız...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Bir yandan Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Cimbom, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bu bağlamda 3 isme kancayı atan sarı kırmızılılar, yapacağı takviyeleri belirledi bile. Öte yandan Süper Lig devinin listesinde bir de dünyaca ünlü yıldız bulunuyor. İşte detaylar...
13 Haziran 2020 Cumartesi 12:01
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Gelecek sezon kadrosunda büyük değişikliğe gitmeye hazırlanan G.Saray ile ilgili ortaya atılan iddialar taraftarları heyecanlandırıyor.
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Sarı kırmızılıların savunma, orta saha ve hücuma yapacağı takviyelerle yepyeni bir takım yaratmayı hedeflediği bilinirken görüşmeler hız kazandı.
PEREZ SICAK BAKIYOR İtalyan basını Aslan'ın Roma'da kiralık olarak forma giyen Barcelonalı yıldız Carles Perez için de teklif götürdüğünü öne sürerken 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Yeni Asır'ın haberine göre, Sao Paulo'da forma giyen genç ön libero Brezilyalı Fabinho transferinde de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Anderlecht ve Club Brugge'ün de istediği genç oyuncunun transferi konusunda sarı kırmızılıların bir adım önde olduğu öne sürüldü.