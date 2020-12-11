Galeri Galatasaray Galatasaray'da transfer için tüm engeller kalktı! Ocak'ta aslan olmaya geliyor

Galatasaray'da transfer için tüm engeller kalktı! Ocak'ta aslan olmaya geliyor

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlamış ve müsabakadan 3-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Bu sonuçla beraber Alanyaspor ve Fenerbahçe ile zirvede aynı puanı paylaşan sarı kırmızılılar, gözünü transfer operasyonuna dikti. Rus basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, uzun süredir istediği o yıldız için artık son aşamaya geldi ve tüm engeller ortadan kalktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'da transfer için tüm engeller kalktı! Ocak'ta aslan olmaya geliyor

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