GaleriGalatasarayGalatasaray'da transfer için tüm engeller kalktı! Ocak'ta aslan olmaya geliyor
Galatasaray'da transfer için tüm engeller kalktı! Ocak'ta aslan olmaya geliyor
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlamış ve müsabakadan 3-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Bu sonuçla beraber Alanyaspor ve Fenerbahçe ile zirvede aynı puanı paylaşan sarı kırmızılılar, gözünü transfer operasyonuna dikti. Rus basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, uzun süredir istediği o yıldız için artık son aşamaya geldi ve tüm engeller ortadan kalktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
11 Aralık 2020 Cuma 12:13, Güncelleme 11.12.2020 12:25
Galatasaray'da transfer için tüm engeller kalktı! Ocak'ta aslan olmaya geliyor