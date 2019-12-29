Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! Transfer...

Sezon istediği gibi başlayamayan ancak ligin ilk devresinin son maçında Antalyaspor'u 5-0'la geçen Galatasaray'da sahanın yıldızlarından Taylan Antalyalı için son dakika... Bu sezon ilk defa 5 gol atan sarı-kırmızılı ekipte Falcao ve Taylan Antalyalı mücadelenin yıldızı olmuştu... Taylan maç sonu üçlü çektirmiş ve taraftarını adeta mest ederek onlarla bütünleşmişti. Fakat Kayseri'den gelen haber, sarı-kırmızılılarda büyük şaşkınlığı neden oldu. Konu: Taylan Antalyalı transferi! İşte tüm ayrıntılar...

29 Aralık 2019 Pazar 11:14 Güncelleme: 29.12.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





