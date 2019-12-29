Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku! Transfer...

Sezon istediği gibi başlayamayan ancak ligin ilk devresinin son maçında Antalyaspor'u 5-0'la geçen Galatasaray'da sahanın yıldızlarından Taylan Antalyalı için son dakika... Bu sezon ilk defa 5 gol atan sarı-kırmızılı ekipte Falcao ve Taylan Antalyalı mücadelenin yıldızı olmuştu... Taylan maç sonu üçlü çektirmiş ve taraftarını adeta mest ederek onlarla bütünleşmişti. Fakat Kayseri'den gelen haber, sarı-kırmızılılarda büyük şaşkınlığı neden oldu. Konu: Taylan Antalyalı transferi! İşte tüm ayrıntılar...
29 Aralık 2019 Pazar 11:14
Güncelleme: 29.12.2019 11:15
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iple çektiği ocak ayı geldi çattı. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Terim, köklü değişimlerin olacağının sinyalini vermişti.
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Bu kapsamda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncu listesini de belirleyecek olan tecrübeli teknik direktör, bazı oyuncuların kiralanmasını bazı oyuncuların satılmasını istedi. Ayrıca bazı oyuncular da gelecek oyuncular içinde takasta kullanılmak isteniyor.
Böylelikle sarı-kırmızılılarda gelecek oyunculara maaş bütçesi açılacak hem de FFP kapsamında bir kiralama veya bonservis ücreti ödenmeyip eksiye düşülmeyecek.
Nzonzi'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması ve Selçuk İnan'ın performans düşüklüğü nedeniyle merkez orta sahaya transfer düşünen Galatasaray, ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi!
Beşiktaş'ın ilgilendiğini reddetmesine rağmen Kayserispor ile Mensah için pazarlık yapıldığı ve teklifin Kayserispor yönetimi tarafından beğenilmediği iddia edildi.