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Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!
Devre arası transfer döneminde takıma katılacaklar kadar takımdan ayrılacak oyuncuların da bulunduğu Galatasaray'da sürpriz bir isim İtalya'nın önemli kulüplerinden Lazio'ya önerildi. Ancak kulübün sportif direktörü oyuncuyu veto etti. İşte o isim ve istenmeme sebebi...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Aralık 2019 Salı 12:14
Güncelleme: 31.12.2019 12:27
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Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapan Galatasaray, takımdan bazı isimleri gönderilecekler listesine eklemişti.
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Sarı-kırmızılı takımda sezon başında transfer edilen birçok yıldız isim bekleneni veremedi ve Aslan'ın istikrarsız performansına çare olamadı.
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak taraftarların beğenmediği isim Lazio'ya önerildi. İşte o haber...
İtalyan basınından GenerationSport'un geçtiği özel habere göre sezon başında Galatasaray'ın İspanyol ekibi CeltaVigo'dan kiraladığı Emre Mor, menajerler aracılığıyla Lazio'ya teklif edildi.
Ara transferde kadrosuna takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinde, sportif direktör IgliTare'nin milli futbolcu hakkında yazdığı olumsuz rapor ortaya çıktı.