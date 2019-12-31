Devre arası transfer döneminde takıma katılacaklar kadar takımdan ayrılacak oyuncuların da bulunduğu Galatasaray'da sürpriz bir isim İtalya'nın önemli kulüplerinden Lazio'ya önerildi. Ancak kulübün sportif direktörü oyuncuyu veto etti. İşte o isim ve istenmeme sebebi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)