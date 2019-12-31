Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!

Devre arası transfer döneminde takıma katılacaklar kadar takımdan ayrılacak oyuncuların da bulunduğu Galatasaray'da sürpriz bir isim İtalya'nın önemli kulüplerinden Lazio'ya önerildi. Ancak kulübün sportif direktörü oyuncuyu veto etti. İşte o isim ve istenmeme sebebi...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

31 Aralık 2019 Salı 12:14 Güncelleme: 31.12.2019 12:27
Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapan Galatasaray, takımdan bazı isimleri gönderilecekler listesine eklemişti.

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Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!

Sarı-kırmızılı takımda sezon başında transfer edilen birçok yıldız isim bekleneni veremedi ve Aslan'ın istikrarsız performansına çare olamadı.

Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak taraftarların beğenmediği isim Lazio'ya önerildi. İşte o haber...

Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!

İtalyan basınından Generation Sport'un geçtiği özel habere göre sezon başında Galatasaray'ın İspanyol ekibi Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, menajerler aracılığıyla Lazio'ya teklif edildi.

Galatasaray'da şok transfer gelişmesi: Onu takımda istemiyoruz!

Ara transferde kadrosuna takviye yapmak isteyen İtalyan ekibinde, sportif direktör Igli Tare'nin milli futbolcu hakkında yazdığı olumsuz rapor ortaya çıktı.

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