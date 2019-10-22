Galatasaray'da Seri'den inanılmaz hata! 'Geldiği yere gitsin'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Jean-Micheal Seri'nin orta sahada topu kaptırmasının ardından Galatasaray savunmada dengesiz yakalandı ve Real Madrid hızlı bir atak geliştirerek, aradığı golü buldu. Fildişili futbolcu yaptığı bu hata ve genel olarak maçtaki vasat performansı ile Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti. İşte sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada Seri'ye büyük tepkisi...

22 Ekim 2019 Salı 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





