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Galatasaray'da Seri'den inanılmaz hata! 'Geldiği yere gitsin'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Jean-Micheal Seri'nin orta sahada topu kaptırmasının ardından Galatasaray savunmada dengesiz yakalandı ve Real Madrid hızlı bir atak geliştirerek, aradığı golü buldu. Fildişili futbolcu yaptığı bu hata ve genel olarak maçtaki vasat performansı ile Galatasaray taraftarının büyük tepkisini çekti. İşte sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyada Seri'ye büyük tepkisi...
22 Ekim 2019 Salı 23:44
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Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Michael Seri, performansıyla henüz beklentileri karşılayamazken, Real Madrid maçında yaptıklarıyla da çok konuşuldu.
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Galatasaray'ın RealMadrid'in baskını kırdığı ve oldukça etkili oynamya başladığı anlarda, Michael Seri'nin yaptığı bir hata pahalıya patladı.
Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, orta sahada topu kaptırmasının ardından Galatasaray savunmada dengesiz yakalandı ve RealMadrid hızlı bir atak geliştirerek, aradığı golü buldu.
Michael Seri, kaptırdığı topun ardından savunmaya koşmasına rağmen çabası yeterli olmadı.
Toni Kroos'un şutunu kesmeye isteyen 28 yaşındaki futbolcu, topa ayağını uzattı ama Seri'nin bu müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.