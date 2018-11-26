Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında çarşamba günü deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 13:58:36
    Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı.

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    Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

    Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı.

    Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

    Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı.

    Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor

    Sarı-kırmızılılar, L.Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00'de THY'ye ait özel bir uçuşla Moskova'ya hareket edecek

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