Galatasarayda Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi mesaisi sürüyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında çarşamba günü deplasmanda Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 13:58:36
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana koordinasyon ile ısınmayla başlandı.
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Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun oynandı.
Daha sonra 10 dakika süren eğitsel çalışmalar yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, L.Moskova karşılaşması için yarın saat 11.00'de THY'ye ait özel bir uçuşla Moskova'ya hareket edecek