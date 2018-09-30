Galatasarayda sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
Galatasaray-Erzurumspor maçında sakatlanan milli futbolcu ilk yarıyı kapattı
30 Eylül 2018 Pazar, 15:15:08
Güncelleme: 15:16:36
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba ameliyat edildi.
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
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Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Emre Akbaba'ya Bahçelievler Medical Park Hastanesinde kulüp doktoru Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapıldı.
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında aldığı darbe sonrası Emre'nin yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmişti.
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
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Emre Akbaba'nın sakatlığının 3-4 ay süreceği ve genç oyuncunun sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
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Erzurum temsilcisiyle yapılan maçın ardından gerçekleştirilen tetkiklerde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Eren Derdiyok da koşuya başladı.
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı
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Golcü oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3 Ekim Çarşamba günü oynanacak Porto müsabakasına yetiştirilmeye çalışılacak. (Goal TR)
Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim ilk yarıyı kapattı