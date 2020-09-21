GaleriGalatasarayGalatasaray'da orta saha bombası patlıyor! Juventus'tan dünya yıldızı...
Galatasaray'da orta saha bombası patlıyor! Juventus'tan dünya yıldızı...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılılar son olarak Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından İtalyan basınında flaş bir habere yer verilirken Cimbom'un, Çizme'de forma giyen dünyaca ünlü yıldıza kancayı attığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...
21 Eylül 2020 Pazartesi 09:47, Güncelleme 21.09.2020 10:08
Galatasaray'da orta saha bombası patlıyor! Juventus'tan dünya yıldızı...