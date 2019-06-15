Galatasaray'da Mbia sürprizi!

Ünlü İtalyan spor sitesi Foot Mercato'nun bugün yayınladığı habere göre Galatasaray, eski Trabzonsporlu orta saha Stephane Mbia'yı listeye aldı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüp için cazip bir seçenek olduğu belirtildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





