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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Mbia sürprizi!

Ünlü İtalyan spor sitesi Foot Mercato'nun bugün yayınladığı habere göre Galatasaray, eski Trabzonsporlu orta saha Stephane Mbia'yı listeye aldı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüp için cazip bir seçenek olduğu belirtildi.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
Galatasaray'da Mbia sürprizi!

Galatasaray için dün Fransız basınından ilginç bir transfer iddası ortaya atıldı.

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Galatasaray'da Mbia sürprizi!

Foot Mercato sitesi, son olarak Çin ekibi Wuhan Zall'da oynayan ve sözleşmesi biten 33 yaşındaki Stephane Mbia'nın sarı-kırmızılı kulübün listesine girdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'da Mbia sürprizi!

Haberde tecrübeli ön liberonun yeniden Avrupa'da forma giymek istediği belirtilirken, bonservis sorununun olmamasının transfer için önemli rol oynadığı kaydedildi.

Galatasaray'da Mbia sürprizi!

TRABZON'DA YARIM SEZON

Haberin detayında İspanyol ekipleri Espanyol, Getafe ve Celta Vigo'nun da Kamerunlu futbolcu ile ilgilendiğinin altı çizildi.

Galatasaray'da Mbia sürprizi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Galatasaray'ın transferde avantajlı olduğu yorumu yapıldı.

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