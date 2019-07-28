Galatasaray'da kritik Falcao zirvesi!

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim ilk olarak golcü transferinin halledilmesini isterken taraftarın da Falcao aşkı sürüyor. Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Kolombiyalı yıldız için son olarak Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve idari direktör Şükrü Hanedar transfer toplantı yaptı. İşte detaylar...

28 Temmuz 2019 Pazar 07:11 Güncelleme: 28.07.2019 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





