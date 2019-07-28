Galatasaray'da kritik Falcao zirvesi!

Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim ilk olarak golcü transferinin halledilmesini isterken taraftarın da Falcao aşkı sürüyor. Her gün yeni gelişmelerin yaşandığı Kolombiyalı yıldız için son olarak Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve idari direktör Şükrü Hanedar transfer toplantı yaptı. İşte detaylar...
28 Temmuz 2019 Pazar 07:11
Güncelleme: 28.07.2019 07:11
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Galatasaray'da varsa yoksa Radamel Falcao.... Başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve idari direktör Şükrü Hanedar transfer toplantısı yaptı.
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33 yaşındaki forvetin alınmasında ısrarcı olan Cengiz, Albayrak ve Hanedar'a taraftarların takımda görmeyi beklediği golcü oyuncu için şartları zorlamalarını istedi.
Falcao'ya son olarak yıllık 5 milyon euro teklif eden sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı ve menajeriyle bu hafta yeniden masaya oturup transfere nokta koymaya çalışacak.
Ayrıca Monaco'nun da transfere onay vermesi sağlanacak. Ünlü menajer Ahmet Bulut da görüşmelerde aktif rol oynayacak. Bu arada Fransız basınından Football FR, Falcao'nun geleceği hakkında kararını verdiğini yazdı.
Çin'den cazip teklifler almasına rağmen yoluna Avrupa'da devam etmek isteyen Falcao'nun eski kulübü Porto ve Galatasaray ile görüştüğü belirtildi.