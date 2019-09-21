Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir takvime giren Galatasaray kırmızı alarm verdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi çözüm arıyor. Cimbom'da fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri isimler de gerçek performanslarını gösteremiyor. Hücum bölgesinde üretkenliğin az olması Terim'i düşündürüyor. İşte detaylar...