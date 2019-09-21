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Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...
Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir takvime giren Galatasaray kırmızı alarm verdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi çözüm arıyor. Cimbom'da fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri isimler de gerçek performanslarını gösteremiyor. Hücum bölgesinde üretkenliğin az olması Terim'i düşündürüyor. İşte detaylar...
21 Eylül 2019 Cumartesi 10:40
Güncelleme: 21.09.2019 10:40
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Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok zorlu bir takvimin içine giren Galatasaray'da sıkıntı yaşanıyor...
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Teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan Malatya, Fenerbahçe ve PSG maçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.
SÜREKLİ 11'DE OYNATIYOR
Takımın kilit isimlerinden Falcao, Lemina ve Seri fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için gerçek performansını gösteremiyor.
Fatih Terim bu üç yıldızın da maç kondisyonunu artırması için sürekli ilk 11'de şans veriyor.
TÜM YÜK MUSLERA'DA
Bu sezon daha çok pas yapmaya ve topa hakim olmaya dayalı bir sisteme geçilmesi nedeniyle sancılar yaşanıyor.