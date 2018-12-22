Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca
Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta içi İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacak. Yönetim, iki yıldızdan birine Ocak ayında imza attırmak istiyor.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 10:22:48
Güncelleme: 11:36:06
Galatasaray'da Kolombiya operasyonu... Cimbom, Ocak ayında kadrosuna iyi bir golcü katmak için harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Sevilla forması giyen Luis Muriel ve Villarreal'li Carlos Bacca'dan birini kadrosuna katmakta kararlı...
Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki hafta için İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar iki golcüden birini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
19 maçta 8 gole katkı yaptı
Sevilla'da forma giyen Luis Muriel, 21 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giydi.
27 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü bu sezon Sevilla'da 19 kez forma şansı yakaladı. Muriel bu maçlarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.
49 kez milli formayı giydi
Villarreal forması giyen Carlos Bacca ise 49 kez milli oldu. 32 yaşındaki golcü oyuncuun da sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Bacca bu sezon 17 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.