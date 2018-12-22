Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca - Galeri - Fotomaç
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta içi İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacak. Yönetim, iki yıldızdan birine Ocak ayında imza attırmak istiyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 10:22:48 Güncelleme: 11:36:06
Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

Galatasaray'da Kolombiya operasyonu... Cimbom, Ocak ayında kadrosuna iyi bir golcü katmak için harekete geçti.

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Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

Sarı-Kırmızılılar, Sevilla forması giyen Luis Muriel ve Villarreal'li Carlos Bacca'dan birini kadrosuna katmakta kararlı...

Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki hafta için İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

Sarı-Kırmızılılar iki golcüden birini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

19 maçta 8 gole katkı yaptı

Sevilla'da forma giyen Luis Muriel, 21 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giydi.

Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

27 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü bu sezon Sevilla'da 19 kez forma şansı yakaladı. Muriel bu maçlarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

Galatasarayda forvet operasyonu! Luis Muriel ve Carlos Bacca

49 kez milli formayı giydi

Villarreal forması giyen Carlos Bacca ise 49 kez milli oldu. 32 yaşındaki golcü oyuncuun da sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Bacca bu sezon 17 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

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