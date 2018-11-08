Galatasarayda flaş istifa! Terim son anda önledi... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da flaş istifa! Terim son anda önledi...
Galatasaray'da olası bir istifayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son anda önledi!
8 Kasım 2018 Perşembe, 08:33:52
Güncelleme: 08:39:43
Galatasaray'da flaş istifa!
Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı, zararından fazla" demişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da flaş istifa!
FATİH TERİM BİLE ULAŞAMADI
Şaş derbi sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı.
Galatasaray'da flaş istifa!
Terim bunun üzerine, bir diğer yardımcılığını yapan isim Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.
Galatasaray'da flaş istifa!
HASAN ŞAŞ ÇOK ÜZGÜNDÜ
Hürriyet'in haberine göre son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum.
Galatasaray'da flaş istifa!
Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.