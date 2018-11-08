Galatasarayda flaş istifa! Terim son anda önledi... - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da flaş istifa! Terim son anda önledi...

    Galatasaray'da olası bir istifayı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son anda önledi!
    8 Kasım 2018 Perşembe, 08:33:52 Güncelleme: 08:39:43
    Galatasaray'da flaş istifa!
    Galatasarayda flaş istifa!

    Onunla ilgili konu varsa biz karar veririz. Zarar verdiğini de biliyor. Bana göre Galatasaray'a yararı, zararından fazla" demişti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da flaş istifa!
    Galatasarayda flaş istifa!

    FATİH TERİM BİLE ULAŞAMADI
    Şaş derbi sonrası telefonunu kapattı. Fatih Terim dahil kimse kendisine ulaşamadı.

    Galatasaray'da flaş istifa!
    Galatasarayda flaş istifa!

    Terim bunun üzerine, bir diğer yardımcılığını yapan isim Ümit Davala'yı Şaş'ın evine yolladı.

    Galatasaray'da flaş istifa!
    Galatasarayda flaş istifa!

    HASAN ŞAŞ ÇOK ÜZGÜNDÜ
    Hürriyet'in haberine göre son derece üzgün olan Hasan Şaş, Ümit Davala'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle Galatasaray'a daha fazla zararım olsun istemiyorum.

    Galatasaray'da flaş istifa!
    Galatasarayda flaş istifa!

    Artık yokum, istifa ediyorum" ifadesini kullandı.

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