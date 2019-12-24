Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

Ara transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Forvet hattında sadece Radamel Falcao bulunan, hücum anlamında Belhanda, Babel, Fegholi'yi kullanan Cimbom, ara transfer döneminde bir golcüyü daha kadrosuna dahil etmenin hazırlıklarını yapıyor. Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir dönem attığı gollerle futbolseverlerin takdirini kazanan o ismi Falcao ile tandem oluşturması için kullanacak! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika forvet transferi gelişmesi...

24 Aralık 2019 Salı 09:50 Güncelleme: 24.12.2019 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





