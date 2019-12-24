Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

Ara transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı... Forvet hattında sadece Radamel Falcao bulunan, hücum anlamında Belhanda, Babel, Fegholi'yi kullanan Cimbom, ara transfer döneminde bir golcüyü daha kadrosuna dahil etmenin hazırlıklarını yapıyor. Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir dönem attığı gollerle futbolseverlerin takdirini kazanan o ismi Falcao ile tandem oluşturması için kullanacak! İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika forvet transferi gelişmesi...
24 Aralık 2019 Salı 09:50 Güncelleme: 24.12.2019 09:50
Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

Galatasaray, ara transfer döneminde kabuk değiştirmenin planlarını yapıyor...

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Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

Teknik Direktör Fatih Terim, son olarak alınan Göztepe mağlubiyeti sonrasında Ocak ayında yapılacak değişime dair ayrıntılar verse de, resmi olarak operasyonu açıklamamıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

23. şampiyonluğu kazanmak isteyen Cimbom'da bu kez hiç de beklenilmeyen bir olay gerçekleşti!

Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

Forvet hattında sadece Falcao'yu bulunduran Galatasaray'da, hücum hattında Babel, Belhanda ve Feghouli de buluyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Falcao'nun yanına o golcü

Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun yanına flaş bir ismi eklemeye hazırlanıyor!

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