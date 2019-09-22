Galatasaray'da Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Selçuk zorlu deplasmana götürülmedi. Belhanda'nın çenesinden sakat olması, Selçuk İnan'ın da eşinin doğum yapması nedeniyle Malatya deplasmanı kadrosunda yer almadı. Akıllardaki tek soru Feghouli'nin neden kadroda olmadığıydı. İşte Fatih Terim'in Cezayirli futbolcuyu kadroya almama sebebi...

22 Eylül 2019 Pazar 08:52 Güncelleme: 22.09.2019 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





