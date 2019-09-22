HaberlerGaleriGalatasaray'da Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
Galatasaray'da Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'da Belhanda, Feghouli ve Selçuk zorlu deplasmana götürülmedi. Belhanda'nın çenesinden sakat olması, Selçuk İnan'ın da eşinin doğum yapması nedeniyle Malatya deplasmanı kadrosunda yer almadı. Akıllardaki tek soru Feghouli'nin neden kadroda olmadığıydı. İşte Fatih Terim'in Cezayirli futbolcuyu kadroya almama sebebi...
22 Eylül 2019 Pazar 08:52
Güncelleme: 22.09.2019 09:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de bugün oynayacakları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda büyük bir sürprize imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun ikinci yarısından bu yana takımın en önemli orta saha oyuncusu olan So?ane Feghouli'yi bugünkü karşılaşmanın kadrosuna almadı.
Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası Feghouli'yi Malatya'ya götürmeyen Terim'in bu kritik kararının gerekçeleri şöyle açıklandı...
Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edip şampiyonluk kupasını kaldıran Feghouli, diğer takım arkadaşlarının aksine doğru dürüst tatil yapma şansı bulamadı.
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun bitmesinin ardından milli takım kampına katılan Feghouli, 19 Temmuz'da sona eren turnuvada 6 maçta forma giydi.